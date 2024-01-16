Bitcoin için bir çılgın tahmin daha
Varlık yönetim şirketi SkyBridge kurucusu Anthony Scaramucci, Bitcoin için fiyat tahminini açıkladı.
Varlık yönetim şirketi SkyBridge kurucusu Anthony Scaramucci, Davos'ta yaptığı açıklamada, yeni listelenen borsa yatırım fonlarına olan talep ve nisan ayındaki yarılanma nedeniyle Bitcoin fiyatının önümüzdeki yıl 170 bin dolar aşabileceğini ifade etti.
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Scaramucci, "Bitcoin yarıya indirildiğinde 45 bin dolar seviyesindeyse, 2025'in ortası ile sonu arasında 170 bin dolar olacak" dedi.
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Gelecek 18 ayı işaret eden Scaramucci, yarılanma gününde fiyat neredeyse bunun dört ile çarpılması gerektiğini ifade etti.
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Scaramucci, 2023 Nisan ayında yaptığı tahmininde Bitcoin'in yıl sonunda 40 bin veya 50 bin dolara çıkacağını tahmin etmişti.
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