Bitcoin için bir çılgın tahmin daha

Varlık yönetim şirketi SkyBridge kurucusu Anthony Scaramucci, Davos'ta yaptığı açıklamada, yeni listelenen borsa yatırım fonlarına olan talep ve nisan ayındaki yarılanma nedeniyle Bitcoin fiyatının önümüzdeki yıl 170 bin dolar aşabileceğini ifade etti.