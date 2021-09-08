Bitcoin isyanı: Dünya bunu konuşuyor
Para birimi olarak ABD dolarının kullanıldığı El Salvador'da yürürlüğe giren Bitcoin yasası, protesto edildi.
Orta Amerika ülkesi El Salvador’da, kripto para birimi Bitcoin yasal para birimi olarak kullanılmaya başlandı. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’nın, haziranda Bitcoin'in “yasal bir para birimi” olarak tanınmasına ilişkin yasa teklifinin kongreden geçmesinin ardından, El Salvador Bitcoin'i yasal hale getiren ilk ülke olarak tarihe geçmişti.
Söz konusu yasanın bugün yürürlüğe girmesinin ardından para birimi olarak ABD dolarının kullanıldığı El Salvador'da Bitcoin yasal olarak tedavüle girmiş oldu.
Böylece, ülkede işletmelerin kripto para birimi Bitcoin’i kabul etmesi gerekecek. Ayrıca şirketler ve vatandaşlar vergi ödemelerini dahi kripto para ile yapabilecek.
Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, salı günü 200 yeni Bitcoin daha aldıklarını ve toplamda piyasa değeri 21 milyon dolar olan 400 Bitcoin'lerinin olduğunu bildirdi.