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  3. 13 Aralık 2018 17:46

Bitlis'i sel vurdu ! Evler sular altında...

Bitlis'te etkili olan şiddetli yağışlar su baskınlarına neden oldu.

Bitlis'i sel vurdu ! Evler sular altında...

Bitlis'in Güroymak ilçesinde şiddetli yağışlar yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Su baskınlarının yaşndığı ilçede yollar ve konutlar zarar gördü. Su kanallarının taştığı Girne, Şenova, Yeşilova, Barış, Şirintepe ve Kümbet mahallelerindeki evler kullanılamaz hale geldi.

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Bitlis'i sel vurdu ! Evler sular altında...

Yetkililerden yardım isteyen vatandaşlar evde yatacak yerlerinin kalmadığını söyledi. Suyu tahliye etmeye çalışan ancak başaramayan mahalle sakinlerinin yardıma belediye ekipleri yetişti.

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Bitlis'i sel vurdu ! Evler sular altında...

Bitlis'in Güroymak ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. İlçede iki gündür etkisini sürdüren şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor.

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Bitlis'i sel vurdu ! Evler sular altında...

Yağış nedeniyle Girne, Şenova, Yeşilova, Barış, Şirintepe ve Kümbet Mahallelerindeki bazı evleri su bastı.

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