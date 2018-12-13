Bitlis'i sel vurdu ! Evler sular altında...
Bitlis'te etkili olan şiddetli yağışlar su baskınlarına neden oldu.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde şiddetli yağışlar yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Su baskınlarının yaşndığı ilçede yollar ve konutlar zarar gördü. Su kanallarının taştığı Girne, Şenova, Yeşilova, Barış, Şirintepe ve Kümbet mahallelerindeki evler kullanılamaz hale geldi.
Yetkililerden yardım isteyen vatandaşlar evde yatacak yerlerinin kalmadığını söyledi. Suyu tahliye etmeye çalışan ancak başaramayan mahalle sakinlerinin yardıma belediye ekipleri yetişti.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. İlçede iki gündür etkisini sürdüren şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiliyor.