Bitlis'i sel vurdu ! Evler sular altında...

Bitlis'in Güroymak ilçesinde şiddetli yağışlar yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Su baskınlarının yaşndığı ilçede yollar ve konutlar zarar gördü. Su kanallarının taştığı Girne, Şenova, Yeşilova, Barış, Şirintepe ve Kümbet mahallelerindeki evler kullanılamaz hale geldi.