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  3. 28 Aralık 2020 18:54

Bitlis'te belgesellik görüntüler! Mandaların -20 derecede kaplıca keyfi

Bitlis'in Güroymak ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Budaklı köyündeki mandalar, -20 derecelik havada kaplıca keyfi yapıyor.

Bitlis'te belgesellik görüntüler! Mandaların -20 derecede kaplıca keyfi

Bitlis'te kış mevsiminin çetin geçtiği Budaklı Köyü'nde ahırlardan çıkamadığı için kirlenen hayvanlar, sahipleri tarafından temizlenmek için 10 günde bir kaplıcaya götürülüyor.

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Bitlis'te belgesellik görüntüler! Mandaların -20 derecede kaplıca keyfi

Temizlenmek için mandaları kaplıca suyuna götüren hayvan sahipleri de suya girerek hayvanlarla birlikte yıkanıyor.

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Bitlis'te belgesellik görüntüler! Mandaların -20 derecede kaplıca keyfi

Yaz aylarında çamur ve suya ihtiyaç duyan mandalar, kış aylarında da kaplıcaya ihtiyaç duyuyorlar. Bölgede birçok noktada çıkan sıcak suyu hem mandalar kullanıyor hem de insanlar şifa bulmak için kullanıyor.

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Bitlis'te belgesellik görüntüler! Mandaların -20 derecede kaplıca keyfi


Mandaların kaplıca keyfi birçok alandan fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Yılın belli dönemlerinde bölgeye gelen fotoğrafçılar mandaları fotoğraflarken, bölgenin tanıtımına da büyük katkı sağlıyorlar.


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