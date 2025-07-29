Bitlis'te korkutan patlama! Faciadan dönüldü
Bitlis'te yol yapım çalışması sırasında doğal gaz borusunda patlama meydana geldi. Bölgede gaz akışı kesilirken, onarım çalışması başlatıldı.
Kaynak: DHA
Olay, öğle saatlerinde, Beşminare Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede yol genişletme çalışması yapan özel firmaya ait iş makinesinin doğal gaz borusuna zarar vermesi sonucu patlama oldu.
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Can kaybının yaşanmadığı ve paniğe neden olan patlama sonrası bölgede doğal gaz kesintisi yapıldı.
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Dumanların yükseldiği bölgeye; AFAD, polis ve doğal gaz dağıtım şirketine ait ekipler sevk edildi.
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Kesinti sonrası, bölgede onarım çalışmalarına başlandı.
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