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  4. Bitlis'te korkutan patlama! Faciadan dönüldü

Bitlis'te korkutan patlama! Faciadan dönüldü

Bitlis'te yol yapım çalışması sırasında doğal gaz borusunda patlama meydana geldi. Bölgede gaz akışı kesilirken, onarım çalışması başlatıldı.

Kaynak: DHA
Bitlis'te korkutan patlama! Faciadan dönüldü - Resim: 1

Olay, öğle saatlerinde, Beşminare Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede yol genişletme çalışması yapan özel firmaya ait iş makinesinin doğal gaz borusuna zarar vermesi sonucu patlama oldu. 

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Bitlis'te korkutan patlama! Faciadan dönüldü - Resim: 2

Can kaybının yaşanmadığı ve paniğe neden olan patlama sonrası bölgede doğal gaz kesintisi yapıldı. 

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Bitlis'te korkutan patlama! Faciadan dönüldü - Resim: 3

Dumanların yükseldiği bölgeye; AFAD, polis ve doğal gaz dağıtım şirketine ait ekipler sevk edildi. 

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Bitlis'te korkutan patlama! Faciadan dönüldü - Resim: 4

Kesinti sonrası, bölgede onarım çalışmalarına başlandı.

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