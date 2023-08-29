Bitlis'te korkutan patlama
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir alışveriş merkezinin arka bölümünde doğalgaz patlaması sonucu 2 araçta ve AVM'nin dış cephesinde hasar meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, saat 13.30 sıralarında Tatvan merkezde bulunan Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezinin arka bölümünde yer alan doğalgaz hattında meydana geldi.
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Doğalgaz hattının büyük bir gürültüyle patlaması sonrası devasa bir alev topu oluştu.
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Patlamanın yaşandığı esnada şans eseri çevrede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, çevrede bulunan 2 araçta ve alışveriş binasının dış cephesinde maddi hasar oluştu.
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Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile patlama kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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