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Bitlis'te korkutan patlama

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir alışveriş merkezinin arka bölümünde doğalgaz patlaması sonucu 2 araçta ve AVM'nin dış cephesinde hasar meydana geldi.

Bitlis'te korkutan patlama - Resim: 1

Alınan bilgilere göre, saat 13.30 sıralarında Tatvan merkezde bulunan Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezinin arka bölümünde yer alan doğalgaz hattında meydana geldi. 

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Bitlis'te korkutan patlama - Resim: 2

Doğalgaz hattının büyük bir gürültüyle patlaması sonrası devasa bir alev topu oluştu.

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Bitlis'te korkutan patlama - Resim: 3

Patlamanın yaşandığı esnada şans eseri çevrede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, çevrede bulunan 2 araçta ve alışveriş binasının dış cephesinde maddi hasar oluştu. 

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Bitlis'te korkutan patlama - Resim: 4

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile patlama kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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