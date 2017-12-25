  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 25 Aralık 2017 16:55

Bitlis'ten Suriye'ye komandolar böyle uğurlandı

Bitlis'ten Suriye'ye giden komandolar için tören düzenledi.

Bitlis'ten Suriye'ye komandolar böyle uğurlandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinden Suriye'ye giden komandolar için tören düzenlendi. Törenin ardından komandolar, kurban kesilerek dualarla uğurlandı.

Suriye topraklarında görev yapacak 208 komando için Tatvan 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı Sorgun Kışlası'nda tören düzenlendi.

1/ 6
Bitlis'ten Suriye'ye komandolar böyle uğurlandı

Törene, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, 10'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Nihat Pullu ve aileleri katıldı.

2/ 6
Bitlis'ten Suriye'ye komandolar böyle uğurlandı

Vali Ustaoğlu, Tugay Komutanlığı Şeref defterini imzaladıktan sonra beraberindeki askeri yetkililerle birlikte Suriye’ye görevlendirilen komandolarla tek tek selamlaşarak başarı dileklerinde bulundu.

3/ 6
Bitlis'ten Suriye'ye komandolar böyle uğurlandı

Kurban kesildikten sonra da dua edilip, 208 komando uğurlandı.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM