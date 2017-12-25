Bitlis'ten Suriye'ye komandolar böyle uğurlandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinden Suriye'ye giden komandolar için tören düzenlendi. Törenin ardından komandolar, kurban kesilerek dualarla uğurlandı.



Suriye topraklarında görev yapacak 208 komando için Tatvan 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı Sorgun Kışlası'nda tören düzenlendi.