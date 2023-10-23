Bitmek bilmeyen düğünde damat ve geline birer servet takıldı

Düğün töreninde bir konuşma yapan toy büyüğü Vanlı iş adamı V.Ü., beklenenin çok üstünde bir katılım gerçekleştiğini vurgulayarak, “Bölgenin kanaat önderleri, aşiret reisleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, iş insanlarını konuk ettik. Daha coşkulu ve daha pırıltılı bir düğün yapmak isterdik ama İsrail zulmüne uğrayan Filistinli kardeşlerimizden dolayı sade bir düğün oldu. 8 bin kişiyi bekliyorduk ama on bine yakın kişi katıldı. Düğünümüzde altınlar hariç 10 milyon 150 bin TL nakit para geldi. 2023 yılı ve öncesinin rekoru oldu. Final havasında bir düğün yaşadık. Ben gelin ve damada bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.