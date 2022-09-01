Bitmek bilmeyen kötü kokunun nedeni bodrum katta ortaya çıktı

Gelen devriye ekibindeki polisler, şüphelenilen evde oturan kişinin bir kamu kuruluşunda görevli olduğunu, mesai bitişinde geleceğini ifade ederek bir süre beklenilmesini istedi. Belirtilen saatte gelen ev sahibi, polis ve itfaiye ekiplerini görünce kokunun nedenini kendisinin de merak ettiğini belirterek evinde araştırma yapılmasını istedi. Evde yapılan araştırmada herhangi bir şey bulunamadı.