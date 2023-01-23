Biz kara hasret kaldık, onlar kar labirentinde kayboldu
Polonya'nın Zakopane kentinde, 2015-2016 yılında 2 bin 500 metrekarelik bir alana kurulan kar labirenti, dünyanın en büyük kar labirenti olarak kabul ediliyor.
Bu yıl kapasitesi 3000 metrekareye çıkarılan labirent, dünyanın en büyük kar labirenti unvanını hala elinde tutuyor.
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Her yıl yenilenen labirent yalnızca buz küplerinden oluşuyor.
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Dünyanın en büyük kar labirentinde ziyaretçiler çıkış yolunu ararken keyifli vakit geçiriyor.
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