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Biz kara hasret kaldık, onlar kar labirentinde kayboldu

Polonya'nın Zakopane kentinde, 2015-2016 yılında 2 bin 500 metrekarelik bir alana kurulan kar labirenti, dünyanın en büyük kar labirenti olarak kabul ediliyor.

Biz kara hasret kaldık, onlar kar labirentinde kayboldu - Resim: 1

Bu yıl kapasitesi 3000 metrekareye çıkarılan labirent, dünyanın en büyük kar labirenti unvanını hala elinde tutuyor.

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Biz kara hasret kaldık, onlar kar labirentinde kayboldu - Resim: 2

Her yıl yenilenen labirent yalnızca buz küplerinden oluşuyor.

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Biz kara hasret kaldık, onlar kar labirentinde kayboldu - Resim: 3

Dünyanın en büyük kar labirentinde ziyaretçiler çıkış yolunu ararken keyifli vakit geçiriyor.

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Biz kara hasret kaldık, onlar kar labirentinde kayboldu - Resim: 4
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