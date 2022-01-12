Biz soğuktan donarken, onlar sıcaktan kaçacak yer arıyor
Güney Amerika ülkesi Arjantin, 40 derecenin üzerine çıkan ve ülkeyi gezegendeki en sıcak yer haline getiren tarihi bir sıcaklık dalgasını yaşıyor.
Arjantin'de sıcaklıklar 40 dereceyi aştı ve ülke genelinde bir ilk yaşandı. Aşırı sıcaklıkların elektrik şebeklerine zarar vermesi nedeniyle yüz binlerce kişi eletriksiz kaldı.
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Klimalarını ve vantilatörlerini çalıştıramayan halk soluğu plajda ve havuzlarda aldı.
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Reuters’a konuşan ve çocukları için serinleyebilecekleri bir yer arayan 42 yaşındaki Jose Casabal, "Eve geldim. Elektrik yoktu. Ev bir fırın gibi sımsıcaktı. Ben de onları havuzda yüzmeleri için büyük annelerinin evine götürdüm” dedi.
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Bununla birlikte, La Nina fenomenin yönlendirdiği kuru sıcak havanın ekinleri vurduğu Arjantin'deki sıcaklıklar ile ülke, dünyanın en sıcak yeri haline geldi.
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