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BM heyeti, deprem felaketi sonrası İdlib'i ziyaret etti

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler Türkiye'de 10 il ve Suriye'de büyük yıkımlara sebep oldu. Birleşmiş Milletler'den bir heyet incelemeler yapmak üzere Suriye'nin İdlib şehrine geldi.

BM heyeti, deprem felaketi sonrası İdlib'i ziyaret etti - Resim: 1

Birleşmiş Milletler'den (BM) bir heyet, incelemeler yapmak üzere Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İdlib'e geldi.

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BM heyeti, deprem felaketi sonrası İdlib'i ziyaret etti - Resim: 2

BM heyetini taşıyan 7 araçlık konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babülhava Sınır Kapısı üzerinden sabah saatlerinde İdlib iline ulaştı.

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BM heyeti, deprem felaketi sonrası İdlib'i ziyaret etti - Resim: 3

AA muhabirinin sahadaki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, BM heyeti, deprem felaketinin yaşandığı İdlib'de depremzedelere yardım götüren bazı yerel sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek.

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BM heyeti, deprem felaketi sonrası İdlib'i ziyaret etti - Resim: 4

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de, yarısından fazlası muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde olmak üzere en az 3 bin 688'den fazla kişi hayatını kaybetti, 14 bin 749 kişi de yaralandı.

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