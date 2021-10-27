BM tarih verip uyardı: Felaketler üst üste gelecek

"DAHA KAÇ TANE UYARIYA İHTİYACIMIZ VAR?"

Guterres, "Isınma devam ediyor ve bu raporun içeriğinin de gösterdiği gibi, ihtiyacımız olan liderlere sahip değiliz. Ülkeler, Covid-19 pandemisi ile birlikte gelen büyük bir fırsatı çarçur ediyor. Dünya liderleri Cop26'ya hazırlanırken, bu rapor başka bir uyandırma çağrısıdır. Daha kaç tanesine ihtiyacımız var?" diye konuştu.