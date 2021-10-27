BM tarih verip uyardı: Felaketler üst üste gelecek
Gezegenimizin koronavirüs salgınından bile büyük bir sorunu var: Küresel ısınma. Birleşmiş Milletler (BM), küresel sıcaklıkların en az 2,7 derece artabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, gelecek 10 yıl boyunca aşırı iklim olaylarının neden olacağı felaketlerin art arda geleceği bildirildi.
Birleşmiş Milletler (BM), ülkelerin mevcut İiklim taahhütlerinin 2030 yılına kadar karbonu yalnızca yaklaşık yüzde 7,5 oranında azaltacağı konusunda uyardı. Bu rakam bilim insanlarının küresel sıcaklık artışlarını 1,5 derece ile sınırlanması için gerekli olan yüzde 45’ten çok daha az.
BM Genel Sekreteri António Guterres, bulguları dünya liderlerine “bir uyandırma çağrısı” olarak nitelendirirken, uzmanlar fosil yakıt şirketlerine karşı sert eylem çağrısında bulundu.
GELECEK 10 YIL BOYUNCA BİRÇOK İKLİM FELAKETİ YAŞANACAK
Bununla birlikte, 100'den fazla ülke yüzyılın ortalarında net sıfır emisyona ulaşma sözü vermiş olsa da, iklim felaketini önlemek için yeterli olmayacak. Net sıfır taahhütlerinin birçoğunun belirsiz ve emisyonlarda katı kesintiler görülmedikçe, gelecek 10 yıl boyunca birçok iklim felaketi yaşanacak.
"DAHA KAÇ TANE UYARIYA İHTİYACIMIZ VAR?"
Guterres, "Isınma devam ediyor ve bu raporun içeriğinin de gösterdiği gibi, ihtiyacımız olan liderlere sahip değiliz. Ülkeler, Covid-19 pandemisi ile birlikte gelen büyük bir fırsatı çarçur ediyor. Dünya liderleri Cop26'ya hazırlanırken, bu rapor başka bir uyandırma çağrısıdır. Daha kaç tanesine ihtiyacımız var?" diye konuştu.