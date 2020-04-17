BM'den korkutan virüs senaryosu: Afrika’da en az 300 bin can alabilir
Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA), Afrika’da yeterli önlemler alınmadığı takdirde yeni tip koronavirüs nedeniyle en az 300 bin ile 3,3 milyon arasında insanın hayatını kaybedebileceğini açıkladı.
Afrika ülkeleri Nijerya ve Kenya salgını önlemek için sert önlemler alıyor. Sokağa çıkma yasağı uygulanan iki ülkede, kurallara uymayan 30 kişi güvenlik görevlileri tarafından öldürüldü.
Komisyon tarafından salgının ekonomi ve sosyal hayat üzerindeki etkilerine ilişkin hazırlanan raporda, virüsün yayılımı kontrol altına alınsa dahi olumsuz ekonomik etkilerin kıta için kaçınılmaz olduğu vurgulandı.
Kıtada büyük şehirlerde yaşayan insanların yüzde 56’sının aşırı kalabalık ve imkanların kısıtlı olduğu kenar mahallelerde yaşadığına dikkat çekilen raporda, sadece yüzde 34’lük bir kesimin en temel el yıkama olanaklarına sahip olduğu aktarıldı.