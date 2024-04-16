Böbrek ağrısıyla gitti, karnından çıkan şey şoke etti

Ameliyattan sonra 70 kilodan 55 kiloya düştüğünü söyleyen Ş.G., "Kocaman bir karnım vardı. Gebe bir kadın gibiydim. Ben ilk başta kilo aldığımı sanıyordum, umursamadım. Ağrılar başlayınca hastaneye gittim. Başarılı bir operasyon geçirdim. Hayatta olmamın sebebi doktorlarım. Kendilerine teşekkür ederim" dedi.