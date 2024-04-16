Böbrek ağrısıyla gitti, karnından çıkan şey şoke etti
Antalya'da şiddetli böbrek ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ve dünyada nadir görülen bir damar bozukluğuna bir vatandaşın karın bölgesinden çıkan 8 kiloluk tümör doktorları da kendisini de şoke etti.
Kaynak: DHA
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Antalya'nın Alanya ilçesinde böbrek ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Ş.G. (48), bağ dokusundan kaynaklanan ve nadir görülen bir kanser türü olan sarkom hastalığına yakalandığını öğrendi.
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Dünyada nadir görülen bir damar bozukluğuna da sahip Ş.G., karnın sol tarafını dolduran 8 kilogram ağırlığındaki tümörden İzmir'de yapılan operasyonla kurtuldu.
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Ameliyattan sonra 70 kilodan 55 kiloya düştüğünü söyleyen Ş.G., "Kocaman bir karnım vardı. Gebe bir kadın gibiydim. Ben ilk başta kilo aldığımı sanıyordum, umursamadım. Ağrılar başlayınca hastaneye gittim. Başarılı bir operasyon geçirdim. Hayatta olmamın sebebi doktorlarım. Kendilerine teşekkür ederim" dedi.
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