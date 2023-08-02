Bodrum açıklarında can pazarı! Lüks tekne alev alev yandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bir teknede yangın çıktı. Teknede mahsur kalanlar, vatandaşlar tarafından botlarla kurtarıldı.
Bodrum’un Türkbükü açıklarında bir teknede yangın çıktı.
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Yangın ihbarı üzerine çok sayıda sahil güvenlik ekibi, itfaiye, jandarma ve ambulans bölgeye sevk edildi.
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Alevlerin sardığı teknede bulunanlar, o esnada bölgede bulunan başka bir tekne sahipleri tarafından botlarla kurtarıldı.
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Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, lüks tekne kullanılamaz hale geldi.
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