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  4. Bodrum açıklarında can pazarı! Lüks tekne alev alev yandı

Bodrum açıklarında can pazarı! Lüks tekne alev alev yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bir teknede yangın çıktı. Teknede mahsur kalanlar, vatandaşlar tarafından botlarla kurtarıldı.

Bodrum açıklarında can pazarı! Lüks tekne alev alev yandı - Resim: 1

Bodrum’un Türkbükü açıklarında bir teknede yangın çıktı.

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Bodrum açıklarında can pazarı! Lüks tekne alev alev yandı - Resim: 2

Yangın ihbarı üzerine çok sayıda sahil güvenlik ekibi, itfaiye, jandarma ve ambulans bölgeye sevk edildi.

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Bodrum açıklarında can pazarı! Lüks tekne alev alev yandı - Resim: 3

Alevlerin sardığı teknede bulunanlar, o esnada bölgede bulunan başka bir tekne sahipleri tarafından botlarla kurtarıldı.

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Bodrum açıklarında can pazarı! Lüks tekne alev alev yandı - Resim: 4

Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, lüks tekne kullanılamaz hale geldi.

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