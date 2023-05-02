Bodrum bildiğiniz gibi: Lahmacunun fiyatı uçtu!
Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da lüks işletmelerde geçen yıl 200 TL'ye satılan lahmacunun fiyatı 450 TL'ye, kişi başı gecelik konaklama hizmeti ise 450 liradan başlayıp 200 bin liraya kadar çıkıyor.
Dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yabancı turist hareketliliği başladı. Bodrum'a son 100 gün içerisinde 25 bin yabancı yolcu geldi. Hizmet kalitesine göre farklı fiyat tarifeleriyle turistler ağırlanıyor.
Her bütçeye uygun konaklama hizmeti sağlayan Bodrum'da kişi başı konaklama hizmeti 450 liradan başlarken, konum ve konsepte göre 200 bin liraya kadar çıkıyor.
Geçen sene 150 liradan başlayan ve 10 bin euroya çıkan özel plajların giriş ücreti bu yıl daha netlik kazanmazken, geçen yıl plajlarda lüks işletmelerde 200 TL olan bir lahmacun 450 TL'ye satılıyor.
'GEÇEN SENEYE GÖRE YÜZDE 45 ARTIŞ'
Bodrum'a dış hatlardan son 100 günde 25 bin yolcunun iniş yaptığını ifade eden Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Gelecek haftalarda bu rakamın artacağını ümit ediyoruz. İlk etapta, İngiliz pazar ağırlıklı misafirlerimiz var. Sonra Rus pazarı geliyor. Rusya'dan uçuşlar gelecek hafta daha da artacak. Geçen seneye göre 100 günde ulaştığımız rakamlar yüzde 45 artış gösterdi. Bodrum- Milas Havalimanı'na inen yabancı misafirlerimiz Didim ve Milas gibi noktaları da ziyaret ediyor. Bodrum'da bazı oteller açılmadı. Birkaç hafta içinde oteller açılacaktır. Mayıs ayında doluluk yüzde 50 civarında olur, diye düşünüyoruz. Seçim nedeniyle herkes kendi bölgesinde oy kullanacağı için yerli misafir tatili öteleyecek. Bodrum çok özel bir yer. İç pazarda vazgeçilmez bir destinasyondur"dedi.