Bodrum bildiğiniz gibi: Lahmacunun fiyatı uçtu!

'GEÇEN SENEYE GÖRE YÜZDE 45 ARTIŞ'

Bodrum'a dış hatlardan son 100 günde 25 bin yolcunun iniş yaptığını ifade eden Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Gelecek haftalarda bu rakamın artacağını ümit ediyoruz. İlk etapta, İngiliz pazar ağırlıklı misafirlerimiz var. Sonra Rus pazarı geliyor. Rusya'dan uçuşlar gelecek hafta daha da artacak. Geçen seneye göre 100 günde ulaştığımız rakamlar yüzde 45 artış gösterdi. Bodrum- Milas Havalimanı'na inen yabancı misafirlerimiz Didim ve Milas gibi noktaları da ziyaret ediyor. Bodrum'da bazı oteller açılmadı. Birkaç hafta içinde oteller açılacaktır. Mayıs ayında doluluk yüzde 50 civarında olur, diye düşünüyoruz. Seçim nedeniyle herkes kendi bölgesinde oy kullanacağı için yerli misafir tatili öteleyecek. Bodrum çok özel bir yer. İç pazarda vazgeçilmez bir destinasyondur"dedi.