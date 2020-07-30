Bodrum eski günlerine döndü: Hem sahiller hem yollar doldu

BAŞKAN TATİLCİLERİ UYARDI

Bodrum’daki yoğunluğun ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yerli turistin 750 bini aştığını söyleyerek ''Bodrum’da inanılmaz bir yoğunluk oluşmaya başladı. Lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım. Corona virüs (Covid-19) salgını tüm yurtta halen devam ediyor. Lütfen tüm kurallara uygun bir şekilde bayram tatilini geçirelim” dedi.