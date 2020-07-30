Bodrum eski günlerine döndü: Hem sahiller hem yollar doldu
Muğla'nın tatil cenneti Bodrum, Kurban Bayramı tatili nedeniyle tatilcilerin akınına uğradı. Sahiller dolup taşarken, ilçede trafik durma noktasına geldi.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Kurban Bayramı'nı fırsat bilen binlerce yerli turist Bodrum’a akın etti. İlçe girişi başta olmak üzere Bodrum’un şehir içi trafiği durma noktasına geldi.
Aylar sonra ilk kez bu kadar kalabalık olan Bodrum’da bayram coşkusu arife gününden başladı. Konaklayacakları otellere ulaşan yerli turistler soluğu mavi sularda aldı.
BAŞKAN TATİLCİLERİ UYARDI
Bodrum’daki yoğunluğun ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yerli turistin 750 bini aştığını söyleyerek ''Bodrum’da inanılmaz bir yoğunluk oluşmaya başladı. Lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım. Corona virüs (Covid-19) salgını tüm yurtta halen devam ediyor. Lütfen tüm kurallara uygun bir şekilde bayram tatilini geçirelim” dedi.