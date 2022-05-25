Bodrum katından katliam çıktı! Tam 200 ceset bulundu

Ukraynalı yetkililer, liman kenti Mariupol'deki bir apartmanın enkazını kazan işçilerin bodrum katında 200 ceset bulduğunu ve savaşın en kötü acılarından bazılarının yaşandığı harap şehirde daha fazla dehşetin gün yüzüne çıktığını duyurdu.