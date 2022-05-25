Bodrum katından katliam çıktı! Tam 200 ceset bulundu
Rusya'nın yaklaşık 3 ayı aşkın süredir devam eden Ukrayna'yı işgal harekatında Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'deki bir apartmanın enkazını kazan işçilerin bodrum katında 200 ceset buldu.
Ukraynalı yetkililer, liman kenti Mariupol'deki bir apartmanın enkazını kazan işçilerin bodrum katında 200 ceset bulduğunu ve savaşın en kötü acılarından bazılarının yaşandığı harap şehirde daha fazla dehşetin gün yüzüne çıktığını duyurdu.
Liman kentinin belediye başkanının danışmanı Petro Andryushchenko, işçilerin Mariupol'da çöken bir apartmanın bodrum katında çalışırken cesetleri bulduğunu açıkladı.
Andryushchenko, cesetlerin çürümekte olduğunu ve pis kokunun mahalleye yayıldığını söyledi.
Savaşın üçüncü ayına girmesine ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yeni keşfedilen ölümlerin, Rusya'nın Kiev'in kuzeyindeki Desna kentinde savaşın başlamasından bu yana 87 kişinin öldüğü en ölümcül füze saldırılarından birini gerçekleştirmesinden bir hafta sonra geldiğini belirtti.