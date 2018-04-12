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  3. 12 Nisan 2018 10:04

Bodrum plajları hareketlendi

Bodrum'da turizm sezonu, renkli görüntülerle açıldı. Avrupalı turistler, plajları doldurdu.

Bodrum plajları hareketlendi

Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü Bodrum'a Norveç, İsveç, Hollanda ve Belçika'dan gelen turistler, sahillere akın etti. Güneşlenerek denize giren turistler, plajları doldurdu.

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Bodrum plajları hareketlendi

Turizmde sezon verilerinin iyi olduğunu belirten İngiliz tur rehberi Sue Harblen (35), "Yaklaşık 10 yıldır Ege ve Akdeniz'e Kuzey Avrupa turistlerini getiriyoruz. Zaman zaman ülkeler arasında yaşanan gerginlik turizmi etkilese de Ege ve Akdeniz sahillerinde herhangi bir sıkıntı olmadığını iyi anlattığımızda dikkati çekebiliyoruz.

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Bodrum plajları hareketlendi

Bu sezon İngiltere, Almanya, Norveç ve İsveç gibi ülkelerden turistler, Bodrum'u tercih edecek. Havaların güzel gitmesi ile turistler de erken gelmeye başladı. Bodrum'un tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri tesis ve hizmet kalitesi. Turistler gönül rahatlığı ile tatil yapabiliyor" dedi.

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Bodrum plajları hareketlendi

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