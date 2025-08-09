  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bodrum sahilinde tatilcileri şoke eden manzara

Bodrum sahilinde tatilcileri şoke eden manzara

Muğla’nın Bodrum ilçesinde karaya vuran ölü yunus tatilcileri şoke etti. Yunus belediye ekiplerince sahilden kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Bodrum sahilinde tatilcileri şoke eden manzara - Resim: 1

Sabah saatlerinde Akyarlar Mahallesi Fener Burnu’nda kıyıya vurmuş halde bulunan yetişkin yunus, çevredekiler tarafından fark edildi. 

1 / 4
Bodrum sahilinde tatilcileri şoke eden manzara - Resim: 2

Sahilde hareketsiz yatan yunusu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. 

2 / 4
Bodrum sahilinde tatilcileri şoke eden manzara - Resim: 3

Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, yunusun vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmadı ve öldüğü belirlendi. 

3 / 4
Bodrum sahilinde tatilcileri şoke eden manzara - Resim: 4

Ardından Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ölü yunusu sahilden alarak uygun bir alana gömdü.

4 / 4