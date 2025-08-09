Bodrum sahilinde tatilcileri şoke eden manzara
Muğla’nın Bodrum ilçesinde karaya vuran ölü yunus tatilcileri şoke etti. Yunus belediye ekiplerince sahilden kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Sabah saatlerinde Akyarlar Mahallesi Fener Burnu’nda kıyıya vurmuş halde bulunan yetişkin yunus, çevredekiler tarafından fark edildi.
1 / 4
Sahilde hareketsiz yatan yunusu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
2 / 4
Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, yunusun vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmadı ve öldüğü belirlendi.
3 / 4
Ardından Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ölü yunusu sahilden alarak uygun bir alana gömdü.
4 / 4