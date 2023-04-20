Bodrum'a akın ettiler: 15 bin araç giriş yaptı
Ramazan Bayramı’nın arifesinde bayram tatili yapmak isteyen vatandaşlar Bodrum'a akın etti.
Bayramın fotoğrafı, kısa tatile rağmen yine değişmedi… Okullara verilen arayla birleştirilen Ramazan Bayramı tatilini Bodrum’da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, yollara düştü.
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15 bin araç giriş yaptı
Turistik ilçeye gece yarısından itibaren 15 bin araç giriş yaptı.
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Güvercinlik Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
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Denetimlere Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar da katıldı.
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Jandarma tek tek uyardı
Kaymakam Bayar, araç sürücülerin ve yolcuların bayramını kutlarken, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Jandarma ekipleri çocuklara düdük dağıtırken, sürücülere trafik kuralları konusunda uyarılar içeren broşür verdi.
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