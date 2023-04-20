Bodrum'a akın ettiler: 15 bin araç giriş yaptı

15 bin araç giriş yaptı

Turistik ilçeye gece yarısından itibaren 15 bin araç giriş yaptı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Güvercinlik Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.