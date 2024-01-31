Bodrum'da 15 metrelik tekne battı

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, 29 Ocak'ta Bodrum’un kuzeyi için fırtına uyarısı yaptı. Beklenen fırtına Yalıkavak, Torba ve Göltürkbü sahillerinde bugün sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili oldu.