Bodrum'da 15 metrelik tekne battı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 15 metrelik ahşap tekne battı.
Kaynak: DHA
Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, 29 Ocak'ta Bodrum’un kuzeyi için fırtına uyarısı yaptı. Beklenen fırtına Yalıkavak, Torba ve Göltürkbü sahillerinde bugün sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili oldu.
1 / 7
Yalıkavak sahili tersane bölgesine bağlı bulunan 15 metre uzunluğundaki bir ahşap tekne fırtına nedeniyle iskeleye çarpıp, hasar gördü.
2 / 7
Hasar alan tekne kısa sürede sahile yakın bir noktada batmaya başladı.
3 / 7
Yarıdan fazlası suya gömülen ahşap teknenin kaldırılması için çalışma başlatılacağı bildirildi.
4 / 7