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Bodrum'da 15 metrelik tekne battı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 15 metrelik ahşap tekne battı.

Kaynak: DHA
Bodrum'da 15 metrelik tekne battı - Resim: 1

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, 29 Ocak'ta Bodrum’un kuzeyi için fırtına uyarısı yaptı. Beklenen fırtına Yalıkavak, Torba ve Göltürkbü sahillerinde bugün sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili oldu. 

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Bodrum'da 15 metrelik tekne battı - Resim: 2

Yalıkavak sahili tersane bölgesine bağlı bulunan 15 metre uzunluğundaki bir ahşap tekne fırtına nedeniyle iskeleye çarpıp, hasar gördü. 

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Bodrum'da 15 metrelik tekne battı - Resim: 3

Hasar alan tekne kısa sürede sahile yakın bir noktada batmaya başladı. 

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Bodrum'da 15 metrelik tekne battı - Resim: 4

Yarıdan fazlası suya gömülen ahşap teknenin kaldırılması için çalışma başlatılacağı bildirildi. 

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