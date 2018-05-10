Bodrum'da 4 gün 4 gece Hint düğünü

HİNDİSTAN'IN EN ÖNEMLİ 10 AİLESİ OTELDE

Otelin CEO'su Geylan Dursunoğlu, Bodrum ve Türkiye turizmi adına önemli bir etkinlik olduğuna dikkat çekerek, "Hindistan'ın en önemli 10 ailesi ve onların değerli 400 misafiri oğullarının düğünlerini yapmak için bir araya geldiler. Bu organizasyon 2 ay öncesinden hazırlandı. 2 aydır sürekli toplantılar yapılıyor, organizasyon şirketleri ile bir araya gelerek görüşmeler yaptık ve çiftin bütün isteklerini yerine getirdik. 9-13 Mayıs'ta 4 gün 4 gece gönüllerince eğlenecekler, düğün yapacaklar. Türkiye son zamanlarda hepimizin bildiği gibi Hint düğünleri konusunda en gözde ülkelerden biri oldu. Davetliler ve aile, özel kiralanmış 3 uçak ve 15'e yakın özel jet ile geldi. Transferler için 60 araç kiralandı. Çok büyük bir organizasyon. Bodrum ve Türkiye ekonomisine de çok büyük katkı. 550 personel çalışıyor otelde. 4 günlüğüne dışarıdan 250 personel daha aldık. Türkiye'nin her yerindeki turizm okulunda okuyan gençleri çağırarak, eleman desteği aldık. Umarız, çiftin hayal ettiği gibi bir düğün olur" dedi.