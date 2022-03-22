Bodrum'da ''Abramovich'' protestosu
Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan etkilenen Rus milyarder Roman Abramovich'in Bodrum'da demirleyen süper lüks yatına karşı proteso gösterisi yapıldı.
Rus milyarder Roman Abramovich’in ‘My Solaris’ isimli süper lüks yatı Bodrum’da demirledi.
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Abramovich’in Montenegro’dan yola çıkarak Türkiye’ye gelen Bermuda bayraklı yatına karşı, bir grup Ukraynalı protesto düzenledi.
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Küçük bir botla yatın demirlediği limana gelen Ukraynalı yelkenciler, üzerinde İngilizce “Savaşa Hayır” yazılı Ukrayna bayrağı açtı, “Rus gemisi buradan git”, “Ukrayna’dan gidin” sloganları attı.
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Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan etkilenen, İngiliz hükümetinin el koyduğu dünya devi Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Roman Abramovich'in yatı dün öğle saatlerinde Datça'nın Fener Adası açıklarına geldi.
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