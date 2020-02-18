Bodrum'da demirleyen süper lüks yata 9 tanker yakıt ikmali
Muğla’da dünyanın 50 büyük yatı arasında yer alan ''Amadea" isimli yata, Bodrum ilçesinde 9 tankerle yakıt ikmali yapılıyor. 106 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki yatın yakıt tutarı ise 1 milyon Türk lirası...
Muğla'nın Bodrum ilçesinde demirleyen "Amadea" isimli motor yata 260 bin litre yakıt ikmali yapılıyor.
Fransa'dan yola çıkan ve dünyanın 50 büyük yatı arasına giren Cayman Adaları bayraklı yat, Yunanistan'dan geçip Türkiye'ye giriş yaparak, Paşatarlası'ndaki iskeleye yanaştırıldı.
106 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki yata, 9 tankerle getirilen 260 bin litre yakıtın ikmaline başlandı. Yakıta yaklaşık 1 milyon 300 bin lira ödeneceği öğrenildi.