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  3. 18 Şubat 2020 17:39

Bodrum'da demirleyen süper lüks yata 9 tanker yakıt ikmali

Muğla’da dünyanın 50 büyük yatı arasında yer alan ''Amadea" isimli yata, Bodrum ilçesinde 9 tankerle yakıt ikmali yapılıyor. 106 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki yatın yakıt tutarı ise 1 milyon Türk lirası...

Bodrum'da demirleyen süper lüks yata 9 tanker yakıt ikmali

Muğla'nın Bodrum ilçesinde demirleyen "Amadea" isimli motor yata 260 bin litre yakıt ikmali yapılıyor.

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Bodrum'da demirleyen süper lüks yata 9 tanker yakıt ikmali

Fransa'dan yola çıkan ve dünyanın 50 büyük yatı arasına giren Cayman Adaları bayraklı yat, Yunanistan'dan geçip Türkiye'ye giriş yaparak, Paşatarlası'ndaki iskeleye yanaştırıldı.

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Bodrum'da demirleyen süper lüks yata 9 tanker yakıt ikmali

106 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki yata, 9 tankerle getirilen 260 bin litre yakıtın ikmaline başlandı. Yakıta yaklaşık 1 milyon 300 bin lira ödeneceği öğrenildi.

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Bodrum'da demirleyen süper lüks yata 9 tanker yakıt ikmali

Üzerinde helikopter pisti de bulunan dev yatta, master süit ve bir VIP olmak üzere toplam 8 kabinde 16 misafir ağırlanabiliyor.

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