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Bodrum'da gulet battı; 3 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayalıklara oturan 15 metre uzunluğundaki gulet battı. Teknedeki 3 kişi, bölgeden geçen tekneler tarafından kurtarıldı.

Bodrum'da gulet battı; 3 kişi kurtarıldı - Resim: 1

Bodrum'da Haremtan Koyu'nda kıyıya yakın noktada seyir halinde olan 'Gülden Irmak' isimli gulet, saat 11.00 sıralarında kayalıklara oturdu. 15 metrelik tekneyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. 

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Bodrum'da gulet battı; 3 kişi kurtarıldı - Resim: 2

Teknedeki 3 kişi, bölgeden geçen başka teknedekiler tarafından kurtarıldı. Tekne ise halatla başka tekne tarafından çekildi. Ancak, gövdesi zarar gören gulet, kayalıklardan kurtulduktan sonra su almaya başladı. 

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Bodrum'da gulet battı; 3 kişi kurtarıldı - Resim: 3

Yarıya kadar suya gömülen gulet, Haremtan Koyu sahiline yakın bir noktaya kadar çekildi. Bu süreçte iyice su alan tekne tamamen battı.

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Bodrum'da gulet battı; 3 kişi kurtarıldı - Resim: 4

Teknenin yeniden su üzerine çıkarılması için ayrıca çalışma yapılacağı bildirildi. (DHA)

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