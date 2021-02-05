Bodrum'da güneşi gören sahillere koştu

İzmir'den tatil için gelen Sevin Yalaza (56), "Bir haftadır hava çok kötüydü, dışarı bile çıkamadık. Bugün ise adeta yazı yaşıyoruz. Hava ve deniz çok güzel. Çocuklar denize girip, bu güzel günün tadını çıkardı. Burada böyle bir gün yaşanırken, İzmir'de yaşanan sel felaketi bizleri çok üzdü, iki can kaybı var. 'Geçmiş olsun' diyoruz" dedi.