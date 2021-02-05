Bodrum'da güneşi gören sahillere koştu
Bodrum'da 10 gündür etkili olan soğuk ve yağışlı hava, dün öğle saatlerinden itibaren yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Bodrum'da vatandaşlar, sahil kenarlarını doldurdu. Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet Plajları'nda yazdan kalma görüntüler oluştu.
Bodrum'da 10 gündür etkili olan soğuk ve yağışlı hava, dün öğle saatlerinden itibaren yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Bodrum'da vatandaşlar, sahil kenarlarını doldurdu. Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet Plajları'nda yazdan kalma görüntüler oluştu.
Sosyal mesafeye dikkat edip, maske taktıkları görülen vatandaşlar, yürüyüş yapıp, banklarda oturdu. Deniz kenarında aileleri ile piknik yaptı. Bazıları ise şubat ayında denize girmenin keyfini yaşadı.
İzmir'den tatil için gelen Sevin Yalaza (56), "Bir haftadır hava çok kötüydü, dışarı bile çıkamadık. Bugün ise adeta yazı yaşıyoruz. Hava ve deniz çok güzel. Çocuklar denize girip, bu güzel günün tadını çıkardı. Burada böyle bir gün yaşanırken, İzmir'de yaşanan sel felaketi bizleri çok üzdü, iki can kaybı var. 'Geçmiş olsun' diyoruz" dedi.