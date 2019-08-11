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  3. 11 Ağustos 2019 17:26

Bodrum'da iğne atsan yere düşmez tatili !

5 günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlar Bodrum’a akın etti. Cuma günü mesainin bitmesiyle birlikte oluşan yoğun trafik bayramın ilk günü azda olsa devam etti. Arife günü en çok trafiğin yaşandığı bölge yine Bodrum oldu.

Bodrum'da iğne atsan yere düşmez tatili !

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Türkiye’nin birçok şehrinden gelen binlerce insan Kurban Bayramının 1’inci günü Bodrum sahillerini doldurdu.

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Bodrum'da iğne atsan yere düşmez tatili !

Kimi kurban kestikten sonra sahile indi, kimi ise sabah erken saatlerde denize girerek tatilinin keyfini çıkarmaya başladı.

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Bodrum'da iğne atsan yere düşmez tatili !

Yaklaşık 1,5 milyon turistin geldiği ilçede adım atacak yer kalmad

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Bodrum'da iğne atsan yere düşmez tatili !

Bodrum'daki bir otelin Genel Müdürü Nihat Terzi ise 1,5 milyon turistin Bodrum’a geldiğini ifade ederek “Bayram tatili çok iyi gidiyor. Geçmiş yıllara nazaran bu bayram daha yoğun. Sadece bizim otel değil diğer otellerde doldu taştı. Bu doluluk Eylül ayının ortalarına kadar devam edecek. 170 bin nüfusluk Bodrum’da şuna 1,5 milyon yerli ve yabancı turist var” dedi.

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