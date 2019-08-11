Bodrum'da iğne atsan yere düşmez tatili !

Bodrum'daki bir otelin Genel Müdürü Nihat Terzi ise 1,5 milyon turistin Bodrum’a geldiğini ifade ederek “Bayram tatili çok iyi gidiyor. Geçmiş yıllara nazaran bu bayram daha yoğun. Sadece bizim otel değil diğer otellerde doldu taştı. Bu doluluk Eylül ayının ortalarına kadar devam edecek. 170 bin nüfusluk Bodrum’da şuna 1,5 milyon yerli ve yabancı turist var” dedi.

