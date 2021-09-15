Bodrum'da ilginç anlar: Köpekbalığını elleriyle yakaladı!
Muğla’nın Bodrum ilçesinde koya gelen köpek balığı, vatandaşlarca yakalanarak güvenli alana bırakıldı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Sabah saatlerinde Gündoğan Mahallesi’ndeki balıkçı barınağı çevresine camgöz cinsi köpek balığı geldi. Barınak ve çevresinden çıkamayan balığı sahildeki vatandaşlar ve barınaktaki balıkçılar fark etti.
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Mehmet Bakış ve Ali Tepe isimli mahalle sakinleri, balığı yakalayıp güvenli alana bırakmak için Sahil Güvenlik ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden izin alıp şişme bota bindi.
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Şişme botla barınak girişinde ve içinde balığı yakalamaya çalışan vatandaşlar, uzun uğraşlar sonunda yakalayıp şişme bota alındı. Balığı eliyle bota alan Mehmet Bakış, balığın ısırıkları ile hafif şekilde yaralandı.
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Ardından bölgeye gelen kayığa alınan balık, kıyıdan açığa güvenli alana bırakıldı.
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