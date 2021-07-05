Bodrum'da mahalleyi ayağa kaldıran olay
Bodrum'da 73 yaşındaki Saadet Ayaz, uyandığında bir iguana ile karşılaştı. Korkup ağaca çıkan hayvan uzun uğraşlar sonucu kurtarılarak koruma altına alındı. Ayaz ise olayın ardından şaşkınlığını, daha önce hiç böyle bir hayvan görmediğini belirterek anlattı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin karşılaştığı iguana, mahallede kısa süreliğine panik yarattı. Egzotik kertenkele türü olan yaklaşık bir metre uzunluğundaki iguana, Yahşi Mahallesi’ndeki bahçe içerisindeki bir eve geldi.
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Evdeki kanepe üzerinde uyuyan 73 yaşındaki Saadet Ayaz, uyandığında iguana ile karşılaşınca şok yaşadı.
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Ayaz’ı gören iguana korkarak kaçıp bahçedeki ağaca tırmandı. Uzun süre ağacın dalında bekleyen hayvan, birkaç deneme yapsa da aşağı inemedi.
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Olayı duyan bölge sakinleri de ağacın altında toplandı. Mahalleli cep telefonları ile ilk defa gördükleri hayvanı görüntülemeye çalıştı.
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