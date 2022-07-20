Bodrum'da ''mavi'' alarm! Su bitti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, nüfusunun 1 milyona ulaştığı 9 günlük Kurban Bayramı tatili döneminde barajlardaki doluluk oranında yüzde 3'lük azalma oldu. Bu süreçte Geyik Barajı'ndaki yüzde 84'lük doluluk oranı yüzde 81'e, Mumcular Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 66'dan yüzde 62'e düştü.
Dünyaca ünlü turistik ilçe Bodrum'a 9- 17 Temmuz tarihleri arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde otel, motel ve apartlar tamamen doldu. 188 bin olan Bodrum'un nüfusu 9 günlük dönemde turistlerle birlikte 1 milyona ulaştı. Yaklaşık 300 bin aracın giriş yaptığı ilçede, adım atacak yer kalmadı.
Turistler tatilin ardından memleketlerine dönerken Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Geyik Barajı'nda doluluk oranı 9- 17 Temmuz tarihleri arasında yüzde 84'den yüzde 81'e, Mumcular Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 66'dan yüzde 62'e düştü.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, barajlardaki su seviyelerinin yaz aylarının gelmesiyle yeniden azalmaya başladığını belirterek şunları söyledi:
"9 günlük bayram tatilinde Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Geyik ve Mumcular barajlarındaki su seviyelerinde yüzde 3'lük azalma oldu. Bu yıl, aylık toplam yağış, aylık ortalama sıcaklık gibi iklimsel parametrelerin zamansal değişiminde de bir kararsız rejim söz konusu.