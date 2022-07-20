Bodrum'da ''mavi'' alarm! Su bitti

"9 günlük bayram tatilinde Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılayan Geyik ve Mumcular barajlarındaki su seviyelerinde yüzde 3'lük azalma oldu. Bu yıl, aylık toplam yağış, aylık ortalama sıcaklık gibi iklimsel parametrelerin zamansal değişiminde de bir kararsız rejim söz konusu.