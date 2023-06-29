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Bodrum'da nüfus 5'e katlandı

Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da yaklaşık 200 bin olan nüfus bayram tatilinde 1 milyona ulaşırken, sıcak havanın etkisiyle plajlar dolup taştı.

Bodrum'da nüfus 5'e katlandı - Resim: 1

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde plajlarda yoğunluk yaşanıyor. 

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Bodrum'da nüfus 5'e katlandı - Resim: 2

Bayramın 2. günün itibariyle otel doluluk oranları yüzde 95'e ulaştı. İlçeye giren araç sayısının ise yaklaşık 200 bin olduğu belirtilirken; eğlence mekanlarından sahillere, alışveriş merkezlerinden gezilip görülecek yerlere kadar Bodrum, yılın en yoğun günlerini yaşamaya başladı.

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Bodrum'da nüfus 5'e katlandı - Resim: 3

Bodrum'da hava sıcaklığı 32, deniz suyu sıcaklığı ise 26 dereceyi gösterirken, başta Gümbet olmak üzere, Kumbahçe, Bitez, Ortakent ve Yalıkavak plajlarında sabah saatlerinden itibaren yoğunluk başladı.

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Bodrum'da nüfus 5'e katlandı - Resim: 4

Sahili dolduran tatilciler denizin tadını doyasıya çıkararak, serinliyor. 

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