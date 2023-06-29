Bodrum'da nüfus 5'e katlandı

Bayramın 2. günün itibariyle otel doluluk oranları yüzde 95'e ulaştı. İlçeye giren araç sayısının ise yaklaşık 200 bin olduğu belirtilirken; eğlence mekanlarından sahillere, alışveriş merkezlerinden gezilip görülecek yerlere kadar Bodrum, yılın en yoğun günlerini yaşamaya başladı.