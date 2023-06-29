Bodrum'da nüfus 5'e katlandı
Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da yaklaşık 200 bin olan nüfus bayram tatilinde 1 milyona ulaşırken, sıcak havanın etkisiyle plajlar dolup taştı.
Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde plajlarda yoğunluk yaşanıyor.
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Bayramın 2. günün itibariyle otel doluluk oranları yüzde 95'e ulaştı. İlçeye giren araç sayısının ise yaklaşık 200 bin olduğu belirtilirken; eğlence mekanlarından sahillere, alışveriş merkezlerinden gezilip görülecek yerlere kadar Bodrum, yılın en yoğun günlerini yaşamaya başladı.
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Bodrum'da hava sıcaklığı 32, deniz suyu sıcaklığı ise 26 dereceyi gösterirken, başta Gümbet olmak üzere, Kumbahçe, Bitez, Ortakent ve Yalıkavak plajlarında sabah saatlerinden itibaren yoğunluk başladı.
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Sahili dolduran tatilciler denizin tadını doyasıya çıkararak, serinliyor.
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