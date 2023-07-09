Bodrum'da orman yangını! ''Tiny house''lar da küle döndü!

Rüzgarın da etkisiyle hızlı bir şekilde çevreye yayılan alevlere, orman helikopteri havadan müdahale ederken, karadan ise itfaiye ekipleri ve çevrede bulunan vatandaşlar yangını söndürmek için canla başla çalıştı. 15 sorti yapan helikopter yangının yayılmasını engellerken, karadan ise ekipler tiny house'ları söndürmek için seferber oldu.