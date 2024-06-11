Bodrum'da plaj ücretleri belli oldu: Lahmacun ve hamburger fiyatı 1000 TL'yi buldu

Şahin, şöyle devam etti.

"Bazı plaj işletmeleri direkt giriş ücreti olarak örneğin 3 bin TL alıyor ve 'Burada bulunmanın bedeli bu' diyor. Bazıları ise örneğin 2 bin TL harcama zorunluluğu koyarak giriş ücreti alıyor. Sadece giriş ücreti olan yerlerde içeride şezlong, şemsiye, soyunma, duş kabini gibi hizmetlerden faydalanılabiliyor. Misafir arzusuna göre işletmelerde iyi bir karides de yiyebilir, bir hamburger de yiyebilir. Hamburgerler rakamsal olarak gramajına göre farklılık gösteriyor. 180 gram da olabilir bir hamburger, 300 gram da. Genel olarak bir hamburgerin fiyatı 450 liradan başlıyor ve bu rakam 1000 liraya kadar çıkabiliyor. Bodrum'da lahmacun da 100 liradan başlıyor. 500, 750 ve 1000 liraya kadar lahmacun fiyatı mevcut. Bir aile Bodrum’da günlük 10 bin lira da harcayabilir, aynı şekilde hiç para da harcayamayabilir."

Plaj işletmelerindeki loca fiyatlarının değişkenlik gösterdiğini kaydeden Şahin, "Bir locada 2 kişi de kalabiliyor 10 kişi de kalabiliyor. Localarda içerisinde sınırsız su, soft içecekler, meyve ve kuru yemiş var. Bazı localarda hiçbir şey olmazken, bazılarında ise limit koyuyor ve mesela 10 bin lira verip o limit içerisinde yeme-içme hizmetlerinden faydalanabiliyorsunuz. Bodrum bu çeşitliliği ve zenginliğiyle çok güzel olduğunu gösteriyor" diye konuştu.