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Bodrum'da sağanak; denizde hortum oluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak yağış etkili olurken, denizde hortum meydana geldi.

Bodrum'da sağanak; denizde hortum oluştu - Resim: 1

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

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Bodrum'da sağanak; denizde hortum oluştu - Resim: 2

Belediye ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı. Bazı noktalarda rögarlar taştı. 

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Bodrum'da sağanak; denizde hortum oluştu - Resim: 3

Öte yandan, Yalıkavak açıklarında hortum oluştu. O anlar cep telefonu ile görüntülenirken, hortum karaya ulaşmadan kayboldu. (DHA)

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Bodrum'da sağanak; denizde hortum oluştu - Resim: 4
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