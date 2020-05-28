Bodrum'da vahşet! Köpek balığını mızrakla öldürdüler
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyıya kadar gelen camgöz olduğu tahmin edilen köpek balığını 2 kişi tarafından öldürüldüğü anlar kameraya yansıdı. Köpek balığına elindeki mızrakla defalarca vuran şahıs görenleri şoke etti.
Gümbet Koyu’ndan teknesi ile Akvaryum Koyu’na gitmek için yola çıkan bir vatandaş, camgöz olduğu tahmin edilen yaklaşık bir metre uzunluğundaki balığı fark etti. Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar da balığı görüp izlemeye başladı.
Daha sonra iki kişi bir sandala binerek köpek balığının peşine düştü. Şahıslardan biri eline aldığı mızrağa benzer bir cisimle, sığ sudan çıkamaya çalışan balığa saplamaya başladı.