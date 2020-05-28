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  3. 28 Mayıs 2020 15:49

Bodrum'da vahşet! Köpek balığını mızrakla öldürdüler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyıya kadar gelen camgöz olduğu tahmin edilen köpek balığını 2 kişi tarafından öldürüldüğü anlar kameraya yansıdı. Köpek balığına elindeki mızrakla defalarca vuran şahıs görenleri şoke etti.

Bodrum'da vahşet! Köpek balığını mızrakla öldürdüler

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Bodrum'da vahşet! Köpek balığını mızrakla öldürdüler

Gümbet Koyu’ndan teknesi ile Akvaryum Koyu’na gitmek için yola çıkan bir vatandaş, camgöz olduğu tahmin edilen yaklaşık bir metre uzunluğundaki balığı fark etti. Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar da balığı görüp izlemeye başladı.

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Bodrum'da vahşet! Köpek balığını mızrakla öldürdüler

Daha sonra iki kişi bir sandala binerek köpek balığının peşine düştü. Şahıslardan biri eline aldığı mızrağa benzer bir cisimle, sığ sudan çıkamaya çalışan balığa saplamaya başladı.

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Bodrum'da vahşet! Köpek balığını mızrakla öldürdüler

10 dakika boyunca sandalla balığın peşinde dolanan 2 kişi, işkence eder gibi balığa mızrağı ardı ardına sapladı. O anlar saniye saniye cep telefonu ile kaydeden vatandaş ise şaşkınlığını gizleyemedi.

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