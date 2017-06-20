Bodrum'dan 9 tanker yakıt aldılar !
Tatil cenneti Bodrum'a gelen iki süper lüks yat 9 tanker yakıt aldı.
Bodrum ilçesine gelen ve üzerinde helikopter de bulunan iki süper lüks yata, 9 tanker yakıt ikmali yapıldı.
120 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen süper lüks yat 'Ace'nin yanında demirleyen 67 metre uzunluğundaki "Garçon" isimli yatın ise 'Ace'nin tedarikçisi olduğu bildirildi.
Sabah saatlerinde ilçeye gelen Cayman bayraklı, 85 metre uzunluğunda ve 120 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen "Ace" isimli süper lüks yat, Paşatarlası'ndaki gemi yanaşma iskelesine demirledi.