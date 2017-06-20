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  3. 20 Haziran 2017 10:00

Bodrum'dan 9 tanker yakıt aldılar !

Tatil cenneti Bodrum'a gelen iki süper lüks yat 9 tanker yakıt aldı.

Bodrum'dan 9 tanker yakıt aldılar !

Bodrum ilçesine gelen ve üzerinde helikopter de bulunan iki süper lüks yata, 9 tanker yakıt ikmali yapıldı.

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Bodrum'dan 9 tanker yakıt aldılar !

120 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen süper lüks yat 'Ace'nin yanında demirleyen 67 metre uzunluğundaki "Garçon" isimli yatın ise 'Ace'nin tedarikçisi olduğu bildirildi.


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Bodrum'dan 9 tanker yakıt aldılar !

Sabah saatlerinde ilçeye gelen Cayman bayraklı, 85 metre uzunluğunda ve 120 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen "Ace" isimli süper lüks yat, Paşatarlası'ndaki gemi yanaşma iskelesine demirledi.

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Bodrum'dan 9 tanker yakıt aldılar !

İçerisinde 20'ye yakın lüks kabini bulunan yatta, bir sürat teknesi ve helikopter pisti de yer alıyor.


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