Bodrum'dan alışılmadık bayram manzaraları
Her Ramazan Bayramı araç kuyruklarının kilometrelerce uzadığı, milyonlarca insanın bayram tatilini geçirdiği Bodrum, tam kapanma nedeniyle hayalet şehre döndü.
Her yıl binlerce turistin Ramazan Bayramı'nda akın ettiği Bodrum, tam kapanma nedeniyle sakinlik yaşıyor.
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Tam kapanma nedeniyle 181 bin nüfuslu ilçenin nüfusu bir anda 700 bine fırlamıştı.
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İkinci konut sahipleri ve bu süreçte ev kiralayanlar Bodrum’a akın etti. Kilometrelerce araç kuyrukları oluştu, uçaklar ve otobüsler ek sefer koydu.
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Özel tekneleriyle gelenler ise koylara yanaşarak 17 günlük kapanmayı denizde geçirmeye başladı.
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