Bodrumlular ''beach''lere giremeyince kıyı işgaline karşı ''kaldırım beach''i devreye soktu
Üç tarafı denizlerle, ancak denizlerle buluşan sahilleri kapıları X-Rayli "beach"lerle çevrili Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da kıyı işgalini protesto eden Bodrumlular, Belediye Meydanı'nda şezlonglu, havlulu ve havuzlu eylem yaptı.
Kaynak: DHA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyı işgallerine dikkat çekmek isteyen ve kendilerini 'Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi' olarak tanımlayan bir grup, kent meydanında şezlonglu, plaj havlulu ve şişme havuzlu eylem yaptı.
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Turistler tarafından ilgi çeken eylemde, denize giremediklerini söyleyen eylemciler meydanı plaj gibi kullanarak farkındalık oluşturdu.
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Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi tarafından Belediye Meydanı'nda kıyı işgallerine dikkat çekmek için farklı eylem gerçekleştirildi.
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Denize girecek yer bulamadıklarını söyleyen eylemciler, havlu, şezlong ve şişme havuzla meydana plaj havası oluşturdu.
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