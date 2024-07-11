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Bodrumlular ''beach''lere giremeyince kıyı işgaline karşı ''kaldırım beach''i devreye soktu

Üç tarafı denizlerle, ancak denizlerle buluşan sahilleri kapıları X-Rayli "beach"lerle çevrili Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da kıyı işgalini protesto eden Bodrumlular, Belediye Meydanı'nda şezlonglu, havlulu ve havuzlu eylem yaptı.

Kaynak: DHA
Bodrumlular ''beach''lere giremeyince kıyı işgaline karşı ''kaldırım beach''i devreye soktu - Resim: 1

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyı işgallerine dikkat çekmek isteyen ve kendilerini 'Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi' olarak tanımlayan bir grup, kent meydanında şezlonglu, plaj havlulu ve şişme havuzlu eylem yaptı. 

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Bodrumlular ''beach''lere giremeyince kıyı işgaline karşı ''kaldırım beach''i devreye soktu - Resim: 2

Turistler tarafından ilgi çeken eylemde, denize giremediklerini söyleyen eylemciler meydanı plaj gibi kullanarak farkındalık oluşturdu.

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Bodrumlular ''beach''lere giremeyince kıyı işgaline karşı ''kaldırım beach''i devreye soktu - Resim: 3

Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi tarafından Belediye Meydanı'nda kıyı işgallerine dikkat çekmek için farklı eylem gerçekleştirildi. 

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Bodrumlular ''beach''lere giremeyince kıyı işgaline karşı ''kaldırım beach''i devreye soktu - Resim: 4

Denize girecek yer bulamadıklarını söyleyen eylemciler, havlu, şezlong ve şişme havuzla meydana plaj havası oluşturdu. 

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