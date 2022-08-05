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Bodrum'un ünlü gece kulübü yıkılıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ünlü isimlerin sahne aldığı gece kulübünde yıkım çalışması başlatıldı.

Bodrum'un ünlü gece kulübü yıkılıyor - Resim: 1

Gümbet Barlar Sokağında faaliyet gösteren ve ünlü isimlerin sahne aldığı mekanın Milli Emlak arazisi üzerine kaçak ve ruhsatsız şekilde yapıldığı gerekçesiyle açılan davada mahkeme yaklaşık 1,5 ay önce tahliye ve yıkım kararı verdi.

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Bodrum'un ünlü gece kulübü yıkılıyor - Resim: 2

Mahkeme kararının uygulaması için bugün çok sayıda ekip mekanın bulunduğu yere geldi. 

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Bodrum'un ünlü gece kulübü yıkılıyor - Resim: 3

Bodrum Milli Emlak ve Zabıta görevlileri başta olmak üzere belediyenin çeşitli birimlerinden çok sayıda ekibinin katıldığı tahliye ve yıkım, polisin geniş güvenlik önlemi altında yapılıyor.

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Bodrum'un ünlü gece kulübü yıkılıyor - Resim: 4

Mevcut binaya yapılan kaçak ve ruhsatsız eklentilerin yıkımı devam ediyor.

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