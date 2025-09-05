Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal'in katili kampüse böyle girmiş
Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde 15 yaşındaki Hilal Ö.'yü. öldüren ve tam 24 suç kaydı olduğu belirlenen 20 yaşındaki katil zanlısının üniversite kampüsüne "Düğüne geldim" diyerek girdiği ve aranmadığı ortaya çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Sarıyer'de 30 Ağustos'ta A.K. (20) üniversitenin kampüsündeki kafede eski kız arkadaşı Hilal Ö.'i (15) silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Ruhsatsız olduğu belirlenen tabancanın kurusıkıdan bozma silah olduğu öğrenildi. Poliste 24 suç kaydı olduğu ortaya çıkan A.K.’un aracıyla geldiği kampüste, kapıdaki güvenlik görevlilerine, 'Düğüne geldim' diyerek içeriye girdiği ve aranmadığı bilgisine ulaşıldı. Kampüse aynı gün 2 kez aracıyla giren A.K.’un, içeriye girdiği anların görüntüsü ortaya çıktı.
Olay 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde meydana geldi. Tartıştığı eski kız arkadaşı Hilal Ö.'i silahla öldüren A.K., aynı silahla intihar etti. Hilal Ö. ve A.K.'un cansız bedenleri gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrasında, Hilal Ö.’in bir süre önce A.K.’ta ayrılmak istediği ancak A.K.’un Hilal Ö.’i takıntı haline getirerek takip ettiği iddia edildi.
Olay günü Hilal Ö.’i arayan A.K.’un, 'Son bir kez görüşelim' dediği, Hilal Ö.’in kendisine yarı zamanlı olarak çalıştığı kafenin konumunu attığı, A.K.’un da aracıyla kampüsün girişine gelip, 'Düğüne geldim' diyerek arama yapılmadan kampüse girdiği ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, A.K.'un olayda kullandığı silahın ruhsatsız ve kuru sıkıdan bozma tabanca olduğu belirlendi. Hilal Ö.'in kampüs içerisindeki bir kafede yarı zamanlı olarak çalıştığı, A.K.'un ise güvenlik görevlilerine yalan söyleyerek içeri girdiği anlaşıldı. Yapılan çalışmada, A.K.'un 24 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Öğle saatlerinde kampüs içerisinde buluşan Hilal Ö. ile A.K.'un tartıştıkları, o sırada yanlarına gelen başka bir kadının A.K.'u itmesi üzerine, A.K.'un aracına binerek uzaklaştığı öğrenildi. Akşam saatlerinde tekrar aracıyla kampüse gelen A.K.'un, güvenlik görevlilerine yeniden düğüne geldiğini söyleyerek, ikinci kez aranmadan içeri girdiği belirlendi. Hilal Ö.'i yeniden yanına çağıran A.K.'un yaşanan tartışma sırasında genç kızın başına 1 el ateş ederek öldürdüğü, daha sonra da silahla kendi başına ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.