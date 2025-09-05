Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal'in katili kampüse böyle girmiş

Olay günü Hilal Ö.’i arayan A.K.’un, 'Son bir kez görüşelim' dediği, Hilal Ö.’in kendisine yarı zamanlı olarak çalıştığı kafenin konumunu attığı, A.K.’un da aracıyla kampüsün girişine gelip, 'Düğüne geldim' diyerek arama yapılmadan kampüse girdiği ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, A.K.'un olayda kullandığı silahın ruhsatsız ve kuru sıkıdan bozma tabanca olduğu belirlendi. Hilal Ö.'in kampüs içerisindeki bir kafede yarı zamanlı olarak çalıştığı, A.K.'un ise güvenlik görevlilerine yalan söyleyerek içeri girdiği anlaşıldı. Yapılan çalışmada, A.K.'un 24 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.