Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayette skandal detaylar: Katil silahı kampüse nasıl soktu?
Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki kafede çalışan 15 yaşındaki eski kız arkadaşı H.Ö.'yü silahla vurarak öldürdükten sonra intihar eden A.K.'nin (20), poliste 24 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. A.K.'nin aracıyla geldiği kampüste, kapıdaki güvenlik görevlilerine ''Düğüne geldim'' diyerek içeri girdiği ve aranmadığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
Olay saat 19.30 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde meydana geldi. Tartıştığı eski kız arkadaşı H.Ö.'yü silahla öldüren A.K., aynı silahla intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Ö. ve K.'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Çevrede inceleme başlatan ekipler, olay yerinde ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğunu belirledi.
Ö. ve K.'nin cansız bedenleri gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
