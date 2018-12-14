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  3. 14 Aralık 2018 15:20

Boğazına mandal yayı kaçtı

Nevşehir'de 1 yaşındaki bir bebeğin boğazına parçalanan mandalın yayı kaçtı. Bebeğin babası, yayı çocuğunun ağzından çıkarmaya çalışırken, yay bebeğin genzine kaçarak saplandı.

Boğazına mandal yayı kaçtı

Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Polikliniği'ne getirilen bebeği, Acil Nöbetçi doktoru Mustafa Alpaslan muayene ederek gerekli tetkikleri yaptı. Çekilen röntgen filmlerinde mandal yayının lokalizasyonu ve durumu belirlendi. Daha sonra, KBB Uzmanı Op. Dr. Ahmet Cevatzade tarafından yapılan başarılı ameliyat sonucunda bebeğin genzine saplanan mandal yayı çıkartıldı.

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Boğazına mandal yayı kaçtı

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Cevatzade, ''Özellikle 1-12 aylık döneme karşılık gelen süt çocuğu döneminde bebekler her şeyi ağzına alır. Üzerinde 3 yaş altında kullanılmaması gerektiği yazan ürünlere karşı bazen anne ve babalar pek dikkatli davranmayabiliyor.

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Boğazına mandal yayı kaçtı

Bu tarz ürünler boğaza kaçabiliyor. Bu konuda ailelerin küçük çocuklar için yabancı cisim aspirasyonlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Nefes borularına kaçacak parçaları uzak tutmaları gerekiyor. Ayrıca 3 yaş altı çocuklarda çerez gibi küçük parçacıklı maddeleri vermemeleri de gerekir.

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Boğazına mandal yayı kaçtı

Ağızdan alınan her türlü yabancı cisim hava yolunu tıkadığında hayati tehlike oluşturur'' dedi.

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