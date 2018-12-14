Boğazına mandal yayı kaçtı

Bu tarz ürünler boğaza kaçabiliyor. Bu konuda ailelerin küçük çocuklar için yabancı cisim aspirasyonlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Nefes borularına kaçacak parçaları uzak tutmaları gerekiyor. Ayrıca 3 yaş altı çocuklarda çerez gibi küçük parçacıklı maddeleri vermemeleri de gerekir.