Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep 37 kez bıçaklanmış

ARKADAŞINA, 'AHMET'LE NET ŞEKİLDE BİTTİ' MESAJI GÖNDERDİ Polis ekiplerince yapılan incelemede Şenpınar'ın bir arkadaşına, 'Ahmet ile net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de' yazılı mesajı attığı ortaya çıktı.