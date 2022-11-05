Bölgenin ilk kadın dolmuş şoförü: Eşinin elinden aldı, meslekte erkeklere taş çıkartıyor
Ordu'nun Fatsa ilçesinde dolmuş şoförü olarak çalışmaya başlayan Aysun Akbolat, eşinin elinden aldığı mesleği ile adeta erkeklere taş çıkartıyor.
Çocukluktan bu yana arabalara olan hayalini bırakmayan, ilçede Sanayi-Kurtuluş Hattı’nda şoför olarak çalışmaya başlayan Akbolat, şehrin ilk ve tek kadın minibüs şoförü oldu.
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Eşinin mesleğini olan dolmuş şoförlüğünü yapan Akbolat, araca binen vatandaşlardan güzel tepkiler alıyor.
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2 çocuk annesi 43 yaşındaki Aysun Akbolat’ı direksiyon başında gördüklerinde önce şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, sonrasında ise titizliği ve güler yüzlülüğü karşısında mutluluk yaşıyor.
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Akbolat’ın en büyük destekçisi ise mesleğini elinden aldığı eşi Yakup Akbolat.
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