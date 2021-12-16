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  4. Bolu Dağı'nda kar yağışı... Trafik durma noktasında!

Bolu Dağı'nda kar yağışı... Trafik durma noktasında!

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan yoğun kar nedeniyle Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bolu Dağı'nda gece saatlerinde kar yağışı başladı. 

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Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. 

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Küreme çalışmasıyla yolda kar tutmazken, bazı alanlar ise beyaz örtüyle kaplandı, kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. 

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Yağış nedeniyle ulaşımda aksama olmadı.

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