Bolu Dağı'nda kar yağışı... Trafik durma noktasında!
Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan yoğun kar nedeniyle Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Bolu Dağı'nda gece saatlerinde kar yağışı başladı.
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Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
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Küreme çalışmasıyla yolda kar tutmazken, bazı alanlar ise beyaz örtüyle kaplandı, kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.
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Yağış nedeniyle ulaşımda aksama olmadı.
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