Bolu Dağı'nda sis etkisi!
Bolu Dağı'nda sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. D-100 kara yolunda görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösteriyor.
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Kara yolunun Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
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Güzergahı kullanan sürücüler dikkatli seyrederken, Karayolları ve polis ekipleri hız, yakın takip ve hatalı sollama yapılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.
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