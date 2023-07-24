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Bolu Dağı'nda sis etkisi!

Bolu Dağı'nda sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. D-100 kara yolunda görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nda sis etkisi! - Resim: 1

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösteriyor.

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Bolu Dağı'nda sis etkisi! - Resim: 2

Kara yolunun Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

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Bolu Dağı'nda sis etkisi! - Resim: 3

Güzergahı kullanan sürücüler dikkatli seyrederken, Karayolları ve polis ekipleri hız, yakın takip ve hatalı sollama yapılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

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