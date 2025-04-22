Bolu Yedigöller'e ''maden arama ruhsatı'' başvurusu

Yanıtı değerlendiren Ateş, "Yedigöller Milli Parkı’na bu kadar yakın bir bölgede altın aranması fikri bile ürkütücü. Altın arama ruhsatı için 18 Kasım 2024’te başvuru yapılmış. Bakanlığın bu başvuruyu, hiç değerlendirmeden bir an önce reddetmesi lazım. Bolu’nun zenginliği, yeraltı kaynaklarında değil, yer üstündeki eşsiz güzelliğindedir. Ticari sır gerekçesiyle başvuru yapan firmanın bilgilerinin gizlenmesi ise düşündürücü. Bu bilginin açıklanmasında kamu yararı olduğu çok açık" açıklamasını yaptı.