Bolu Yedigöller'e ''maden arama ruhsatı'' başvurusu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yedigöller Milli Parkı yakınında altın madeni ruhsatı başvurusunu doğruladı.
CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi ve Enerji Komisyonu Üyesi Türker Ateş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a, Yedigöller Milli Parkı yakınına altın madeni arama ruhsatı verildiği iddialarını sormuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, soru önergesine yanıt verdi.
Gelen yanıtta Bakanlık, 880 hektarlık alan için arama ruhsatı başvurusunu doğruladı ama henüz ruhsat verilmediğini, değerlendirme aşamasının devam ettiğini belirtti. Yanıtta, başvuru yapan şirketin bilgileri ticari sır gerekçesiyle gizli tutuldu.
Yanıtı değerlendiren Ateş, "Yedigöller Milli Parkı’na bu kadar yakın bir bölgede altın aranması fikri bile ürkütücü. Altın arama ruhsatı için 18 Kasım 2024’te başvuru yapılmış. Bakanlığın bu başvuruyu, hiç değerlendirmeden bir an önce reddetmesi lazım. Bolu’nun zenginliği, yeraltı kaynaklarında değil, yer üstündeki eşsiz güzelliğindedir. Ticari sır gerekçesiyle başvuru yapan firmanın bilgilerinin gizlenmesi ise düşündürücü. Bu bilginin açıklanmasında kamu yararı olduğu çok açık" açıklamasını yaptı.
“Bolu'nun Merkez ilçesine bağlı Bağışlar, Değirmenbeli, Merkeşler ve Afşar köyleri bölgesinde adı geçen maden arama ruhsatı verilmiş midir, verildiyse hangi tarihte verilmiştir? Arama ruhsatı verilen alanın büyüklüğü ne kadardır?”