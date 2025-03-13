Bolu'da büyük fabrika yangını, dumanlar gündüzü geceye çevirdi
Bolu'nun Mengen ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu söndürülürken fabrikadan yükselen dumanlar şehrin dört bir yanından görüldü.
Kaynak: DHA / İHA
Edinilen bilgiye göre, saat 13.15 sıralarında Mengen'deki werzalit malzeme üreten bir fabrikada kaynak yapıldığı esnada yangın çıktı.
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Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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Uzun uğraşlarla kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürerken dumandan etkilenen vatandaşlar ambulanslarda oksijen tedavisi gördü.
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Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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