  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bolu'da büyük fabrika yangını, dumanlar gündüzü geceye çevirdi!

Bolu'da büyük fabrika yangını, dumanlar gündüzü geceye çevirdi

Bolu'nun Mengen ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucu söndürülürken fabrikadan yükselen dumanlar şehrin dört bir yanından görüldü.

Kaynak: DHA / İHA
Bolu'da büyük fabrika yangını, dumanlar gündüzü geceye çevirdi - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, saat 13.15 sıralarında Mengen'deki werzalit malzeme üreten bir fabrikada kaynak yapıldığı esnada yangın çıktı.

1 / 20
Bolu'da büyük fabrika yangını, dumanlar gündüzü geceye çevirdi - Resim: 2

Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

2 / 20
Bolu'da büyük fabrika yangını, dumanlar gündüzü geceye çevirdi - Resim: 3

Uzun uğraşlarla kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürerken dumandan etkilenen vatandaşlar ambulanslarda oksijen tedavisi gördü.

3 / 20
Bolu'da büyük fabrika yangını, dumanlar gündüzü geceye çevirdi - Resim: 4

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

4 / 20